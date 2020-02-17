الأهلي السعودي ينفصل عن جروس

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن نادي أهلي جدة السعودي إقالة المدرب السويسري كريستيان جروس، وتكليف مازن بهكلي بمهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت.

وأصدرت إدارة الأهلي بيانا رسميا قالت فيه إن مجلس إدارة النادي عكف خلال اليومين الماضيين، على إنهاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ العقد مع مدرب الزمالك المصري الأسبق.

واختتم البيان بتوجيه الشكر لجروس على الفترة التي قضاها مع أهلي جدة، متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وكان جروس قد تولى تدريب الأهلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلفا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وقاد الفريق في 15 مباراة، فاز في 10 منها، وتعادل 2 وخسر 3 مرات.

يذكر أن أهلي جدة يحتل المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي) برصيد 33 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الهلال المتصدر