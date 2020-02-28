الأهلي السعودي يعين ميلوفيتش مدربا للفريق

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن نادي أهلي جدة السعودي تعيين المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش مدربا جديدا للفريق، خلفا للسويسري كريستيان جروس، الذي أقيل مؤخرا لسوء النتائج.

وقال النادي عبر حسابه على موقع تويتر إن إدارة الأهلي أنهت إجراءات التعاقد مع الصربي ميلوفيتش (49 عاما) بعقد يمتد لموسم ونصف.

وأشار بيان النادي إلى أن الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم تكفل بدفع مقدم عقد المدرب، وبقية رواتبه حتى نهاية الموسم.

ميلوفيتش بدأ مسيرته التدريبية قبل ما يزيد عن 10 سنوات، وأبرز إنجازاته قيادة تشوكاريشكي للقب كأس صربيا عام 2015، والنجم الأحمر للفوز بلقب الدوري الصربي عامي 2018 و2019.

يذكر أن الأهلي يحتل حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة من 20 مباراة، بفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر.