الأهلي أمام تحد جديد لحل عقدة بيراميدز

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يحل الأهلي ضيفا على بيراميدز، مساء اليوم الخميس، في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز، ليخوض “المارد الأحمر” تحديا جديدا أمام الفريق الذي شكّل عقدة له في الفترة الأخيرة.

حقبة الأسيوطي:

بيراميدز، أو نادي الأسيوطي سابقا، صعد للدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه بموسم 2014-2015، وقابل الأهلي للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2014، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

الأسيوطي خسر بخماسية نظيفة في مرحلة الإياب بالموسم المذكور، الذي أنهاه في المركز قبل الأخير، ليعود مجددا للدرجة الثانية.

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الأسيوطي عاد مجددا للدوري الممتاز في موسم 2017-2018، وفاز الأهلي عليه ذهابا 1-0 وكرر نفس النتيجة في الدور الثاني.

لعنة بيراميدز:

في صيف 2018 أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه حاليا ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم سابقا، شراء نادي الأسيوطي وتغيير اسمه إلى بيراميدز أو الأهرام، قبل أن تنتقل ملكيته في العام التالي إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي.

آل الشيخ ومن بعده الشامسي عملا على تدعيم الفريق بلاعبين مميزين من الدوري المصري وخارجه، ليصبح الفريق منافسا قويا في مصر وأيضا في الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلي واجه بيراميدز في حلته الجديدة 4 مرات وخسرها جميعا، حيث سقط بنتيجة 0-1 أمام الوافد الجديد على الكرة المصرية في ربع نهائي الكأس بموسم 2017-2018، كما خسر 1-2 و0-1 على الترتيب في موسم 2018-2019 بالدوري

اللقاء الأخير بين الفريقين انتهى بفوز بيراميدز مجددا 1-0 في الدور ثمن النهائي بالكأس في نفس الموسم.

يذكر أن الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري حاليا برصيد 36 نقطة، محققا العلامة الكاملة بالفوز في 12 مباراة لعبها حتى الآن.

في المقابل يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 15 مباراة.