الأنواء الجوية تنفي انتشار “ثاني أوكسيد النيتروجين” في الهواء

المستقلة … نفت هيئة الأنواء الجوية التابعة الى وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، انتشار ثاني أوكسيد النيتروجين في الهواء.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية تابعته المستقلة، إن قسم التنبؤ الجوي التابع الى هيئة الأنواء الجوية نفى وجود انتشار ثاني أوكسيد النيتروجين أو ارتفاع نسبته في الهواء.

وكانت بعض المواقع الالكترونية و التواصل الاجتماعي نقلت خبراً عن المتنبئ الجوي علي الموسوي قوله، إنه من المتوقع أن يحصل ارتفاع في غاز ثاني أوكسيد النيتروجين في بعض مناطق البلاد اليوم والأيام القليلة المقبلة.