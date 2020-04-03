الأنبار تعلن إصابة طبيب بفيروس كورونا في مستشفى الفلوجة

( المستقلة)…. أعلنت دائرة صحة الأنبار تسجيل حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لطبيب يعمل في إحدى مستشفيات المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الجمعة ، إن “الطبيب المصاب يعمل في مستشفى الفلوجة التعليمي وهو من أهالي بغداد / السيدية، وكان مجازاً والتحق بالعمل في المستشفى أول أمس الاربعاء وظهرت عليه اعراض الاصابة يوم أمس الخميس، وتم حجره واخذ مسحات وارسالها الى مختبر الصحة العامة وظهرت النتيجة اليوم مصاب بفيروس كورونا”.

وأضافت أن “نتيجة زوجته وهي طبيبة كانت سالبة (غير مصابة)، ووضعه حاليا مستقر”.

وأشارت الدائرة إلى “اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالة والملامسين لها”، داعية كافة المؤسسات والمواطنين، إلى “الإلتزام بالتوجيهات الصحية لمواجهة المرض كما تؤكد على الالتزام بالتوصيات التي من شأنها الحد من العدوى ومنع انتقاله”.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل حالتي وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 54 والإصابات إلى 772.

ومنذ أمس تم تسجيل إصابات جديدة في عدة محافظات هي: 12 في ذي قار، 9 في النجف، 8 في السليمانية، 4 في البصرة، 3 في اربيل، 3 في حلبچة، 1 في بغداد / الشعلة، 1 في الأنبار.( النهاية)