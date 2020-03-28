الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي يطرح خطة شاملة لعلاج كورونا

(المستقلة)..اطلق الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي، خطة شاملة لعلاج انتشار وباء كورونا، داعياً الحكومة لتبنيها من أجل حفظ أرواح العراقيين من هذا الفايروس القاتل.

وتضمنت الخطة المقترحة مجموعة من الخطوات الأساسية في جميع القطاعات الصحية والأمنية والمجتمعية ،منها اعادة تأهيل المستشفيات المركزية وتزويدها بالممكن من اجهزة الانعاش والتقنيات الضرورية للحالات الحرجة، و تشكيل مفارز طبية متنقلة، لفحص المواطنين في بيوتهم، وحصر الاصابات خلال مدة اقصاها عشرة ايام، ليتم عزل المصابين وعلاجهم بالسرعة المطلوبة، وضمان انتهاء انتشار الوباء.

كما تضمنت الخطة تطوير منظومة استلام المرضى وتصنيف حالاتهم ومعالجتهم بشكل يشبه النظام الصحي المعمول به في الحروب.

ودعا العزاوي الى الاسراع بتعيين خريجي المجموعات الطبية من المعاهد والكليات كونهم من المدربين بشكل كامل، واعادة المفصولين من الكوادر الطبية ، وذلك لسد النقص الحاصل وتحقيق الاكتفاء العددي منهم ، اضافة الى توفير الأدوية والمغذيات الضرورية وبكميات كبيرة في المستشفيات الميدانية.

وشملت الخطة التي قدمها العزاوي الاتفاق مع وزارة الصناعة والمصانع الأهلية لإنتاج المواد الضرورية وبالمواصفات الجيدة بعد استشارة الصين مثلاً؛ بدلات الوقاية، الكمامات، واقية العين، الكفوف، المعقمات، كمامات الأوكسجين وغيرها.

ودعا الى استمرار فرض الحظر في كل العراق ومنح القوات الأمنية سلطة في ذلك حماية للشعب من المزيد من التداعيات.

وطالب بتشكيل مجلس استشاري من مختلف الاختصاصات؛ طبية، اجتماعية، علماء، أكاديميين، أمنيين، عسكر، صناعيين، مهندسي ميكانيك وإنشاءات، باحثين اجتماعيين، إعلاميين وصناع رأي عام، تجار، ممثلين عن الوزارات بمستوى مدراء عامين للاستماع الى المقترحات الممكن تنفيذها.

اضافة الى وضع نظام دقيق لدفن الموتى وحماية العمال من التلوث، وصون كرامة الميت.

وشملت الخطة قيام وزارة التجارة بتقديم كشفاً بالمواد الغذائية المتوفرة وكم شهراً يمكن ان تغطي، واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث نقص فيها.

كما شملت توظيف كافة الفعاليات المجتمعية والدينية والسياسية لدعم جهود القوات الأمنية من أجل حفظ الأمن، وتوفير الغذاء والماء والكهرباء للمواطنين.

واخيرا دعا العزاوي الى بناء مستشفيات ميدانية من البناء الجاهز في جميع المحافظات، وتحويل جميع المرضى المصابين بالوباء اليها.