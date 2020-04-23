الأمين العام للأمم المتحدة يتوجه برسالة الى المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

( المستقلة).. وجه الأمين العام للأمم المتحدة برسالة تهنئة للعالم الإسلامي متقدما ” بأطيب التمنيات لملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك”.

وقال غوتيريس أن “صيام رمضان هذا العام سيكون بطبيعة الحال مختلفا جدا. فالكثير من الأنشطة المجتمعية ستتأثر بالطبع بالتدابير الرامية إلى مكافحة جائحة كوفيد-19. وفي الوقت نفسه، سيصوم العديد من الناس في مناطق النزاع شهر رمضان مرة أخرى في ظل ويلات الحرب وانعدام الأمن حول العالم”.

وأشار الى دعوته الأخيرة بالوقف الفوري لإطلاق النار على الصعيد العالمي للتركيز على “عدونا المشترك – ألا وهو الفيروس”. مكررا هذا النداء اليوم، مشيرا إلى آية القرآن الكريم التي ورد فيها: ”وإن جنحوا للسلم فاجنح لها“.

ونوه الى أن “شهر رمضان هو أيضا شهر لدعم الفئات الأشد ضعفاً. وإني أشكر الحكومات والناس في جميع أنحاء العالم الإسلامي الذين يعيشون بإيمانهم، ويدعمون الفارين من النزاعات في أفضل تقاليد الضيافة والكرم الإسلامية – وهو درس رائع في هذا العالم الذي تم فيه إيصاد الكثير من الأبواب أمام أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية، حتى قبل تفشي جائحة كوفيد-19”.

وتقدم بأطيب التمنيات للجميع بالرحمة والتضامن والتعاطف في هذه الأوقات العصيبة.