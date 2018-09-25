الأمين العام المساعد للمرأة العربية: عهد السيسي هو العصر الذهبي للمرأة المصرية

(المستقلة)..قالت الأمين العام المساعد للمرأة العربية بمجلس الوحدة الاقتصادية والمحامية بالنقض حنان كساب أن المرأة تعيش العصر الذهبى فى عهد الرئيس السيسي، الذى عرف بمناصرته للمرأة، وتمكينها من تولي المناصب القيادية العليا في الدولة، بالاضافة إلى تخصيصه عامًا للمرأة لتكريمها على مجهوداتها الوطنية لصالح المجتمع على مر التاريخ.

وأوضحت كساب في لقاء لبرنامج “ملفات” على شاشة التليفزيون المصري أن التاريخ يسجل أنه تحت قيادة عبدالفتاح السيسي، تم تمكين المرأة فى المناصب العليا بالدولة وعلى رأسها تولى المرأة حقائب وزارية هامة، بالإضافة إلى منصب المحافظ بخلاف تواجد نحو 90 نائبة تحت قبة البرلمان.

واعتبرت أن تعديل قانون الميراث لتمكين المرأة المصرية من أخذ ميراثها إنجاز كبير، لافتة أنه من النواحي الإيجابية أيضًا صدور قانون للتحرش، الأمر الذى يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لدى الدولة والرئيس على صعيد دعم المرأة في كافة المجالات، حيث كانت جميع مؤسسات الدولة تذلل جميع العقبات أمام الوصول للمكانة اللائقة بها.

وأعربت كساب عن شكرها وتقديرها للرئيس السيسي على الثقة التى يوليها للمرأة المصرية وإيمانه الحقيقى بمكانتها ودورها فى المجتمع وبقدرتها على النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات التى تصب فى مصلحة الوطن.