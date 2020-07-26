الأمير هاري يقاضي مصورين بتهمة انتهاك خصوصية طفله

رفع الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان دعوى قضائية في كاليفورنيا ضد مصورين صحفيين ممن يلاحقون المشاهير اتهموهم بالتقاط صور ”على نحو غير قانوني“ لابنهما آرتشي.

وتضمنت الدعوى، المقدمة أمام المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا، ”سلسلة انتهاكات“ لخصوصية الطفل البالغ من العمر 14 شهرا.

وأصدر محامي الزوجان بيانا ذكر فيه أن ”دوق ودوقة ساسكس يرفعان هذه الدعوى القضائية لحماية خصوصية طفلهما في منزلهما دون تطفل من المصورين ولفضح وردع الساعين للتربح من هذه الأفعال غير القانونية“.

كما ذكرت الدعوى القضائية أيضا أن طائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر حلقت فوق منزل الزوجين في انتهاك للخصوصية.

ونصت الدعوى على ان الزوجين لا يريدان ”أي معاملة خاصة“ ويطالبان فقط بحق التمتع بالخصوصية في منزلهما وفقا لما تكفله القوانين في ولاية كاليفورنيا.