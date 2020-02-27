الأمير هاري.. “الالتزام الأخير”

عاد الأمير هاري من كندا إلى المملكة المتحدة ليبدأ سلسلة من الالتزامات الرسمية، قبل الانطلاق في حياته الجديدة خارج العائلة الملكية البريطانية. وكان قد وصل الأمير البالغ من العمر 35 عاماً، وفقاً لوسائل إعلام بريطانية الثلاثاء إلى إدنبرة لإطلاقه من خلال منظمته «ترافاليست» نظام تصنيف لتقويم التأثير البيئي للسفر الجوي، والإقامات السياحية على البيئة.

وكان الأمير هاري تعرض لانتقادات بسبب سفره في طائرات خاصة، إلا أنه دافع عن نفسه خلال إطلاق «ترافاليست» الخريف الماضي، مؤكداً أنه كان يسافر في رحلات تجارية في 99 في المائة من الحالات، لكن في بعض الأحيان كان يتعين عليه السفر بطائرة خاصة من أجل ضمان «سلامة» عائلته.

وهذه المرة، أظهرته وسائل الإعلام البريطانية وهو يغادر قطاراً في محطة إدنبرة آتياً من لندن مع قبعة على رأسه، ويحمل حقيبة على كتفه بعد عبوره المحيط الأطلسي في رحلة تجارية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وسيقوم الأمير هاري بسلسلة من الالتزامات الرسمية. فغداً (الجمعة) سيحضر تسجيل جون بون جوفي في استوديوهات «آبي رود» الشهيرة، لأغنية خاصة بألعاب «إنفيكتوس»، وهي مسابقة رياضية بين الجنود الجرحى من أنحاء العالم تم إنشاؤها بمبادرة من الأمير هاري. ويقيم هاري وزوجته الممثلة السابقة ميغان ماركل في دارة فخمة في كندا مع ابنهما آرتشي منذ مطلع العام.

وكان الأمير هاري ألقى خطاباً مؤخراً في فعالية مصرفية في ميامي أثارت تساؤلات بشأن كيف سيحصل على المال للإنفاق في المستقبل. وأكد قصر باكنغهام ، أن الأمير هاري شارك في فعالية استضافها بنك «جيه بي مورغان» في ميامي.

وأفادت تقارير إعلامية سابقة بأن هاري تحدث عن والدته الأميرة ديانا وكيف تعاطى مع وفاتها في الفعالية التي أقيمت الأسبوع الحالي وحضرتها زوجته أيضاً ميغان ماركل. ومن غير المعلوم ما إذا كان هاري قد حصل على أجر نظير دوره في الفعالية، رغم أن الصحف في بريطانيا تكهنت باحتمال حصوله على مبلغ.