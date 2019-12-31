الأمير علي: انس بني ياسين محتجز في ايران

المستقلة/قال رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الامير علي بن الحسين إن لاعب منتخبنا الوطني انس بني ياسين محتجز حاليا في ايران، بعد ان ذهب للاحتراف هناك.

وكتب الأمير علي عبر حسابه على تويتر: “أنس مثل الابن لي. هو أروع لاعب ورجل حقيقي. ذهب للاحتراف إلى إيران للعب لنادي هناك، الآن لن يطلقوه مرة أخرى إلى وطنه، النادي لم يدفع له مستحقاته التي يستحقها”.