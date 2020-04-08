الأمير تشارلز يتحدث لأول مرة عن مرضه بكورونا

المستقلة /تجربة غريبة ومحبطة ومؤلمة” كان هذا أول وصف من الأمير تشارلز عن مرضه بـ فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) وقضائه لفترة العزل الصحي حتى تمام شفائه.

ووفقا لما نقلت صدى البلد عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فقد تحدث أمير ويلز صاحب الـ 71 عاما في مقطع فيديو مدته 3 دقائق ليعد اول ظهور له بعد شفائه، مشيدا بجهود عاملي الطوارئ وموظفي المتاجر.

وقال الأمير تشارلز إنه يجب التعامل مع العمال الرئيسيين في المتاجر والمستشفيات بشكر وعرفان بالجميل في هذا الوقت الصعب، وكذلك يجب أن نعيش الحياة بأمل.

وسجل الملك المستقبلي لبريطانيا هذه الرسالة، صباح اليوم، في بيركال منزله باسكتلندا، في أول ظهور له منذ العزل الذاتي يوم الإثنين الماضي، موضحا تفاصيل إصابته وشفاءه، بأنه قد اصيب بفيروس كورونا ولكن لحسن الحظ لم يظهر عليه إلا أعراض طفيفة.

وتابع تشارلز أنه وجد نفسه قد نجا بفضل العزلة الذاتية ولكن ما زال هناك الكثير يكافحون للتغلب عليه، وقال: “هذه التجربة غريبة ومؤلمة ومحبطة خاصة أنك تكون في العزل بمفردك بدون الأهل والعائلة والأصدقاء”.

وأشار الأمير تشارلز إلى أنه في هذه الفترة كان يفكر هو وزوجته كاميلا في أولئك الذين فقدوا حياتهم بسبب كورونا وهذه الظروف الصحية الصعبة.