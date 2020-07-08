الأميرة راية بنت الحسين تعقد قرانها في لندن على شاب بريطاني

(المستقلة)..أقيم عقد قران الأميرة راية بنت الحسين، حيث تم الاحتفال بزواجها بالشاب البريطاني فارس نيد دونوفان في أجواء بسيطة وهادئة، إلا أن العروس تجملت بفستان ملكي جذاب.

وتم الاحتفال بعقد قران الأميرة راية بنت الحسين (33 عامًا) إلى عريسها البريطاني صاحب الأصول الأسترالية فارس نيد دونوفان (25 عامًا) الذي يعمل مراسلاً صحفياً بعد نحو عام على خطوبتها التي تم إعلانها أواخر عام 2019 من خلال بيان رسمي للديوان الملكي الأردني، جاء فيه: “يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن خطبة صاحبة السمو الملكي الأميرة راية بنت الحسين على السيد فارس نيد دونوفان، التي تمت يوم السبت الموافق 26 تشرين الأول عام 2019. ويقدم الديوان الملكي الهاشمي خالص تهانيه لصاحبة السمو الملكي الأميرة راية وللسيد دونوفان بهذه المناسبة”.

العروس تزينت بفستان زفاف مطرز وتاج للرأس زيّن طرحتها الناعمة، حيث اقتصر الحضور على عدد محدود جداً من عائلتي العروسين بسبب قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا، وشارك بالحضور السفير الأردني في لندن عمر النهار.

وكتبت العروس عبر حسابها على “تويتر” تغريدة شكرت من خلالها كل المهنئين لها بهذه المناسبة، حيث قالت: “شكرا لكم على تهنئتكم لنا بمناسبة زواجنا والذي كان مقررا عقده في الاردن في شهر نيسان 2020. ولكن بسبب جائحة “كورونا” وللحفاظ على أمان عائلة زوجي المقيمين في بريطانيا، تقرر اقامة الحفل هناك. ونحن نتطلع بإذن الله تعالى ان نحتفل معكم في الاردن عندما يسمح الوضع لذلك”.

من هو فارس نيد دونوفان

العريس هو ابن الروائية شانتال صوفيا المعروفة بـ”تيسا دال”، ورجل الأعمال باتريك دونوفان، وله شقيقان من والدته هما كلوفر ولوك؛ إذ سبق لوالدته الزواج من الممثل البريطاني جوليان هوليواي، أما جدّاه لأمه فهما الروائي البريطاني الشهير روالد دال، والممثلة الأميركية باتريسيا نيل، في حين أنَّ جده لأبيه هو أكاديمي ودبلوماسي أسترالي.

ويعمل فارس نيد دونوفان كصحفي له كتابات في العديد من الصحف منها: Daily Mail وموقع Buzzfeed ومجلة The Spectator، وصحيفة The Times، كما ظهر كمحلل بأحد البرامج على شبكة BBC، وشارك أيضاً بتقديم الأخبار المحلية.

الأميرة راية بنت الحسين

الأميرة راية، مولودة في عمّان في التاسع من شباط عام 1986، وهي الابنة الصغرى للملك الراحل حسين ملك الأردن والملكة نور، وهي الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبدالله، وحاصلة على الماجستير بالدراسات اليابانية من جامعة أدنبرة في أسكتلندا، ودرجة ماجستير ثانية من جامعة كولومبيا في نيويورك بالأدب الياباني.

وحصلت الأميرة راية مؤخراً على درجة الدكتوراه في الأدب الياباني قبل العصر الحديث من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.