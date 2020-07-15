الأمن الوطني يدعو المواطنين للإبلاغ عن المذاخر والصيدليات المتلاعبين بأسعار الدواء

المستقلة … دعا جهاز الأمن الوطني، الأربعاء، المواطنين إلى الإبلاغ عن أصحاب المذاخر والصيدليات المتلاعبين بأسعار الدواء المستخدم في رفع المناعة.

وقال الجهاز في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، “ندعو المواطنين الاكارم للابلاغ عن أصحاب المذاخر والصيدليات المتلاعبين باسعار الدواء المستخدم في رفع المناعة أو الدواء منتهي الصلاحية مستغلين الازمة التي تواجه البلاد عبر الاتصال بالخط الساخن المجاني (131) وتسجيل الشكوى”.

واضاف، “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين”، مؤكدا أن “هوية المتصل ستبقى طي الكتمان”.