الأمن الوطني : القبض على ثلاثة إرهابيين على الشريط الحدودي مع سوريا

الأمن الوطني : القبض على ثلاثة إرهابيين على الشريط الحدودي مع سوريا

المستقلة /- اعلنت خلية الاعلام الامني، ان جهاز الأمن الوطني القى القبض على ثلاثة إرهابيين على الشريط الحدودي مع سوريا.

وقالت الخلية في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاثنين ، انه “بناءً على معلومات إستخبارية إستباقية، شرع فريق استخباري ميداني من جهاز الامن الوطني بالتقرب مِن الشريط الحدودي مع سوريا وتم نصب كمائن خاصة في الاتجاهات المرجح يتم اختراق الحدود منها باتجاه العمق العراقي”.

واضافت ان “الفريق تمكن مِن إلقاء القبض على ثلاثة أرهابيين احدهم سوري الجنسية يعمل ما يسمى ( مسؤول كفالات عناصر داعش ) جميعهم ينتمون الى داعش / ديوان الجند”، لافتة الى انهم “اعترفوا بمشاركتهم في اغلب المعارك ضد القوات العراقية”.