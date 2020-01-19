الأمن اللبناني يعلن إصابة 147 من عناصره في “مواجهات بيروت”

المستقلة/ أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الأحد، إصابة 147 من قوات الأمن في أحداث أمس وسط العاصمة بيروت، بعد اندلاع مواجهات مع محتجين على الفساد وتردي الوضع المعيشي في البلاد.

وأشارت قوى الأمن الداخلي اللبناني، إلى وجود سبعة ضباط من بين المصابين، وأضافت أن حالة بعض الجرحى خطيرة بحسب سكاي نيوز عربية.

وجرح نحو 400 شخص في لبنان من جرّاء مواجهات الليلة الماضية بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في العاصمة بيروت، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية، وفق حصيلة للدفاع المدني.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، ومدافع المياه وهي تطارد المحتجين الذين تسلحوا بأفرع الأشجار واللافتات المرورية في حي تجاري قرب مبنى البرلمان اللبناني.

وملأ المتظاهرون الشوارع مجددا، خلال الأيام الماضية، بعد هدوء في الاحتجاجات التي غلبت عليها السلمية وانتشرت في أنحاء البلاد منذ أكتوبر بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون.