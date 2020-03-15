الأمن السعودي يوقف حفل زفاف بسبب كورونا

المستقلة /تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقاطع فيديو لقيام الجهات الأمنية بإيقاف حفل زفاف في منطقة عنيزة.

ويظهر في الفيديو رجال الشرطة وهم أمام القاعة ثم يتم إلغاء الحفل ويخرج الحضور من القاعة.

وتأتي تلك الخطوة من جانب الأمن، تطبيقا لقرار تعليق إقامة المناسبات والأفراح التي تشهد تجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية قرارا بتعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار.

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزاما بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.

يذكر أن السلطات السعودية قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم غد الأحد في إطار جهودها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، مساء أمس الجمعة، 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.