عريس “ديانا كرزون” ينفي القاء القبض عليه يوم الزفاف
المستقلة/ نشر الإعلامي معاذ العمري تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه تفاصيل القبض عليه من قبل قوات الأمن فى الأردن عقب حفل زفافة اليوم على الفنانة ديانا كرزون.
وقال معاذ : “إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الإعداد، وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام.
وأضاف معاذ قائلا : “شكرًا لنشامى الأمن العام ما قصروا.. ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكرًا على المباركة.
يأتي ذلك بعدما، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، الصور الأولى من حفل زفاف الفنانة ديانا كرزون والذى يقام حاليا فى الأردن.
وظهرت ديانا فى الصور مع عريسها ووالدتها التى انهارت في البكاء وظهرت فى صورة أخرى وديانا تقبلها.
وكانت علقت ديانا كرزون على الصورة لها اليوم : “بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزامًا بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين”.
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