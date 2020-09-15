عريس “ديانا كرزون” ينفي القاء القبض عليه يوم الزفاف

وقال معاذ : “إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الإعداد، وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام.

وأضاف معاذ قائلا : “شكرًا لنشامى الأمن العام ما قصروا.. ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكرًا على المباركة.