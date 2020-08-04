الأمم المتحدة: كورونا تسبب بأكبر إضطراب للتعليم بالتاريخ

قال الأمين العام للأمم المتحدة إن جائحة فيروس كورونا تسببت في أكبر اضطراب في العملية التعليمية في التاريخ، بإغلاق المدارس في أكثر من 160 دولة في منتصف يوليو مما أثر على أكثر من مليار طالب.

وأوضح الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 40 مليون طفل في جميع أنحاء العالم لم يتمكنوا من الالتحاق برياض الأطفال”.

ونتيجة لذلك، حذر من أن العالم يواجه “كارثة يمكن أن تهدر الطاقات البشرية التي لا توصف وتقوض عقودًا من التقدم وتفاقم التفاوتات القائمة بالفعل”.

وأضاف غوتيريش، في رسالة مصورة وبيان من 26 صفحة: “نحن نعيش لحظة حاسمة في حياة أطفال وشباب العالم. إن القرارات التي تتخذها الحكومات والشركاء الآن سيكون لها تأثير دائم على مئات الملايين من الشباب، وعلى آفاق التنمية في الدول لعقود قادمة.”