الأمم المتحدة: كورونا أسوأ أزمة منذ 1945

المستقلة /قال الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، إنّ جائحة فيروس كورونا، هي أسوأ أزمة عالمية تضرب العالم، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبل 75 عاماً، معرباً عن قلقه من أن تتسبّب تداعياتها بتأجيج النزاعات والحروب في العالم.

وأضاف غوتيريش في لقاء مع عدد من وسائل الإعلام الأمريكية في نيويورك، مساء أمس الثلاثاء، إنّ فيروس كورونا المستجدّ الذي ظهر في الصين في نهاية العام الماضي واستحال وباء عالمياً هو “أسوأ أزمة عالمية منذ تأسيس الأمم المتحدة في 1945، حيث يجتمع في هذه الجائحة عنصران: الأول هو أنّها مرض يمثّل تهديداً للجميع في العالم، والثاني هو أنّ تأثيرها الاقتصادي سيؤدّي إلى ركود ربما لم نر مثيلاً له في الماضي القريب”. وأشار إلى أنّ “اجتماع هذين العنصرين وخطر حصول اضطرابات عميقة وأعمال عنف متزايدة ونزاعات متصاعدة هي أمور تجعلنا نعتقد أنّ هذه هي بالفعل الأزمة الأكثر صعوبة التي نواجهها منذ الحرب العالمية الثانية”.

وشدّد الأمين العام على أنّ هذه الأزمة تستدعي من البشرية جمعاء التضامن ووضع الخلافات جانبا، قائلا “نحتاج إلى استجابة أقوى وأكثر فعالية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تضامنّا جميعاً ونسينا الألاعيب السياسية ووعينا أنّ البشرية بأسرها على المحكّ”.