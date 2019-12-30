الأمم المتحدة توجه رسالة للشعب العراقي “لاتكفوا عن ممارسة الضغوط “

المستقلة … اعربت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الاثنين، عن املها بأن ترى العراقيين في العام 2020 في “تقدم دائم”، مشيرة الى الكثير منهم دفعوا “الثمن الاغلى” من اجل اسماع صوتهم في “الدعوة للتغيير”، داعية اياهم الى مواصلة التعبير عن وعدم التوقف عن “التفكير الطموح”.

وقالت بلاسخارت، في بيان نشره موقع يونامي، واطلعت عليه المستقلة ، إن أسرة الامم المتحدة بكاملها تهدي أطيب تمنياتها لجميع العراقيين لعام 2020، مبينة أنه خلال الاشهر الماضية دفع الكثير من العراقين الثمن الاغلى من أجل اسماع صوتهم في الدعوة إلى تحقيق التغيير في العراق.

واضافت، نتمنى أن ترى الفتيات والفتيان والنساء والرجال في العراق كافة أن عزيمتهم الشجاعة تثمر تقدما دائما.

وتابعت قائلة، إذ نوجه أنظارنا إلى المستقبل ، فإنني أنضم الى الامين العام السيد أنطونيوا غوتيريش في ايجاد الامل في شباب العالم، حيث ثال “واصلوا التعبير عن ارائكم ولاتتوقفوا عن توسيع الافاق ، ولاتكفوا عن ممارسة الضغوط اللازمة، فالعالم بحاجة الى ذلك.

واعربت عن املها بأن يكون العام 2020، عاما للسلام والصحة والسعادة في العراق.