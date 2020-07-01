الأمم المتحدة توافق على تبني تطوير الواقع الزراعي في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلن ممثل بعثة الامم المتحدة في كربلاء علي كمونه ، مساء الاربعاء، عن موافقة البعثة على تبني برنامج تطوير الواقع الزراعي في المحافظة بعد كتاب ارسل من قبل المحافظ نصيف الخطابي .

وقال كمونه في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “البرنامج يضم تحويل مدينة كربلاء الزراعية من مدينة منتجة الى مصدرة الى العالم كما ونوعا “.

من جانب أخر قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، بحثنا مع ممثل الأمم المتحدة في كربلاء علي كمونه التعاون المشترك ، وتطورات إنشاء ردهة لعناية مرضى فيروس كورونا والتي تحتوي على 20 جهاز التنفس الاصطناعي ، وأنشاء منظومة الاوكسجين في مستشفى قضاء الهندية 30 كم شرقي كربلاء “.