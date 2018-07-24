الأمم المتحدة تنفي مشاركتها في نقل “الخوذ” إلى الأردن

(المستقلة) … نفت الأمم المتحدة أن يكون لها أي دور في نقل 422 من عناصر لما يسمى بمنظمة “الخوذ البيض” وأفراد عائلاتهم من سوريا إلى الأردن عن طريق إسرائيل الأحد الماضي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين أمس الاثنين، إن المنظمة الدولية “لم تشارك في نقلهم”.

وأضاف: “نحن ممتنون جدا للأردنيين الذين بكرمهم وحسن ضيافتهم استقبلوا 422 سوريا”.

وبصدد الاتهامات المنسوبة للخوذ بفبركة الهجمات الكيميائية المزعومة في سوريا، قال دوجاريك: “قيام ممثلي المفوض السامي للأمم المتحدة باستقبال هؤلاء اللاجئين الـ422 الذين كانوا معرضين للخطر، ويبحثون عن بر الأمان في الأردن، جاء ضمن ما نفعله دائما، وهذا ما كان يجب القيام به وما سبق أن فعلناه لمليون سوري”.

وأعلن الأردن في وقت سابق أنه أذن بمرور 800 مواطن سوري بالتنسيق مع الأمم المتحدة عبر أراضيه لتوطينهم في دول غربية، بعد أن قدمت بريطانيا وألمانيا وكندا تعهدا خطيا ملزما بإعادة توطينهم خلال فترة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر.