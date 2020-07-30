الأمم المتحدة تقدم توصيات جديدة لتعزيز برامج الشرطة المحلية في العراق

(المستقلة).. قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي توصيات مهمة ضمن تقييم أزماته الأخير بشأن الشرطة المحلية في العراق، تضمنت تصميم برامج مرنة، وتعزيز دور المرأة في عمل الشرطة، وتنظيم المشاريع الدولية.

ويحدد تقييم النزاع الذي يهدف لدعم الجهود المبذولة لتعزيز عمل الشرطة المحلية في العراق، التوصيات الرئيسة لتخفيف مسببات النزاع وتعزيز تحقيق السلم، مع التركيز على محافظتين رئيستين هما الأنبار ونينوى.

يسلط التقييم الضوء على طرق مختلفة لمواجهة مسببات النزاع وعدم الاستقرار، ويقدم التوصيات لوضع برامج قوية ومستدامة لعمل الشرطة المحلية في العراق.

وقالت السيدة زينة علي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق أن: ” الشرطة المحلية تلعب دوراً أساسياً في إرساء السلام وترسيخه في العراق، لا سيما إثر سنوات النزاع مع تنظيم داعش”. واضافت: “نأمل أن يكون هذا التقييم أداة مفيدة للشركاء الدوليين وصناع القرار العراقيين لوضع برامج قوية ومستدامة لعمل الشرطة المحلية، تعكس مصالح المجتمع، وتعزز وجود عراق أكثر سلماً وعدلاً. إضافة الى زيادة وتعزيز دور المرأة في عمل الشرطة، وتحسين حصول النساء والفتيات على خدمات الشرطة المحلية”.

يذكر ان وضع التقييم تم في إطار مشروع إصلاح قطاع الأمن ضمن برنامج سيادة القانون، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق بتمويل “سخي” من حكومة هولندا.