الأمم المتحدة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن العنف في العراق

(المستقلة) … دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، السبت، إلى وقف أعمال العنف في البلاد، مشدّدة على وجوب محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، السبت، إلى وقف أعمال العنف في البلاد، مشدّدة على وجوب محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت في بيان: “أشعر بحزن بالغ لوقوع خسائر غير مبررة في الأرواح. منذ خمسة أيام والتقارير ترد بوقوع وفيات وإصابات، لا بدّ من أن يتوقف هذا”.

وأضاف البيان الذي نشرته البعثة على صفحتها في فيسبوك: “أدعو جميع الأطراف إلى التوقف والتفكير. ويجب محاسبة المسؤولين عن العنف. فلتسُد روح الوحدة في عموم العراق”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وجاءت دعوة المبعوثة الأممية بعد مقتل 8 محتجين وسقوط عشرات الجرحى من جراء تجدد التظاهرات في بغداد والديوانية، في حين قال مراسل “سكاي نيوز عربية” إن قوات الأمن فرقت الاحتجاجات مستخدمة الغاز المسيل للدموع، مشيرا إلى مقتل 6 متظاهرين برصاص قوات الأمن في حي الشعلة ب‍بغداد، وبلوغ إجمالي حصيلة ضحايا تظاهرات السبت إلى 14 قتيلا.