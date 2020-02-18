الأمم المتحدة تدين استهداف المحتجين ببنادق صيد

المستقلة /أدانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق “جينين هينيس بلاسخارت”، الاثنين، استخدام بنادق صيد وخراطيش صيد الطيور، ضد المتظاهرين السلميين في بغداد.

ووصل عدد قتلى الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر لما يقارب 500 متظاهر. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يقولون إنها فاسدة وإنهاء التدخل الأجنبي في البلاد خاصة من إيران والولايات المتحدة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إنها تلقت “مزاعم موثوقة عن استهداف متظاهرين سلميين ببنادق الصيد على الطريق الرابط بين ساحتي التحرير والخلاني ببغداد مساء 14 و15 و16 فبراير ما أدى لجرح 50 شخصا على الأقل”.

وأضافت يونامي في بيان أن 150 شخصا على الأقل أصيبوا في كربلاء في يناير /كانون الثاني بسبب استخدام أساليب مشابهة.

وقالت جينين هينيس بلاسخارت: “النمط المستمر لاستخدام القوة المفرطة، مع وجود جماعات مسلحة ذات هوية غامضة وولاءات غير واضحة، هو مصدر قلق أمني خطير يجب معالجته بشكل عاجل وحاسم”.

وأضافت: “يجب حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات”.

وقال رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يوم السبت إن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال الأسبوع الجاري