الأمم المتحدة تختار صلاح سفيرا لبرنامج إنساني

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اختيار المصري محمد صلاح نجم هجوم ليفربول الإنجليزي، سفيرا لبرنامج مدارس الشبكة الفورية، الذي يربط الطلاب من اللاجئين والدول المضيفة بتعليم رقمي عالي الجودة.

ومن المقرر أن يزور محمد صلاح عدة مدارس يدعمها البرنامج، بهدف المساعدة في رفع مستوى الوعي بضرورة وأهمية التعليم الجيد للأطفال اللاجئين، ولمزيد من الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية التي توفر اتصالاً بالعالم الخارجي وتمنح الطلاب فرصة لتكوين مستقبلهم.

وعلق صلاح على القرار بقوله: «انضممت للشراكة مع مفوضية اللاجئين من أجل سد الفجوة بين التعليم المتاح للاجئين وأقرانهم الذين يعيشون في مجتمعات مستقرة، مدارس الشبكة الفورية مبادرة هامة أفتخر بتمثيلها، وهي المعنية بإحداث تحول في مجال التعليم لجيل من الشباب في أفريقيا».

برنامج مدارس الشبكة الفورية تأسس عام 2013 لإتاحة الفرصة أمام الشباب اللاجئين والمجتمعات المضيفة ومعلميهم للوصول إلى محتوى التعليم الرقمي والإنترنت، وتحسين جودة التعليم في بعض المجتمعات الأكثر تهميشا في أفريقيا.

وعاد البرنامج بالفائدة على أكثر من 86500 طالب و1000 معلم لضمان حصول اللاجئين والأطفال من المجتمعات التي تستضيفهم على فرص تعليمية معتمدة ومناسبة وذات جودة، وذلك عبر 8 مخيمات للاجئين في كينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان.