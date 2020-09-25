 الأمم المتحدة تحتفل بمرور خمس سنوات على اعتماد خطة التنمية المستدامة 2030

المستقلة.. يصادف اليوم مرور خمس سنوات على اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030. التي اعلنت اثناء قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة في عام 2015 ، عندما أقرت جميع الدول الأعضاء جدول أعمال يوفر مخططًا مشتركًا للسلام والازدهار لجميع الناس وكوكب الأرض.

وقال بيان يوناميناليوم،سواء كان القضاء على الفقر والجوع ، أو تعزيز المساواة والتعليم ، أو معالجة بعض القضايا الأكثر إلحاحًا في العالم بشأن الصحة وتغير المناخ والسلام والنمو الاقتصادي، فإن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر(SDGs) ، والمعروفة أيضًا باسم الأهداف العالمية. هي دعوة للعمل من خلال شراكة عالمية.

وأضاف ولم يكن تحقيق الأهداف العالمية أكثر صعوبة ولا المخاطر أعلى شأنا منذ انتشار وباء كوفيد 19. ومع ذلك ، فمن خلال الكشف عن الهشاشة الهائلة لعالمنا ، ركز الوباء أيضًا على الحاجة إلى جهد جماعي عالمي.

وقالت إيرينا فوياشكوفا-سوليورانو ، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في العراق: “إن الأمم المتحدة هنا لدعم العراق ومساعدة الحكومة وكل الناس في العراق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية العراق لعام 2030.

وأضافت: “إنه يوم لتذكيرنا بأن أهداف التنمية المستدامة مثل 1: القضاء على الفقر، 3: حسن الصحة العامة ، 13: معالجة تغير المناخ و16: السلام والعدل والمؤسسات القوية الفعالة هي أهداف صالحة للتنفيذ بنفس القدر ومنح الأجيال القادمة فرصة للعيش في سلام ووئام وعدم ترك أحد خلفنا” .