الأمم المتحدة: الحوثيون لم ينفذوا الهجوم على منشآت أرامكو

المتستقلة / كشف التقرير الصادر عن مراقبي العقوبات في الأمم المتحدة أن الهجوم الذي استهدف منشآت شركة أرامكو السعودية (SE:)في سبتمبر الماضي لم يقم به الحوثيون، وذلك.

وتعزز تلك التقارير من اتهام الولايات المتحدة لإيران بأنها من قام بهذه الهجمات.

وكان كل من الولايات المتحدة ودول أوروبية والمملكة العربية السعودية قد وجهوا الاتهام إلى إيران فيما حدث من هجمات على منشآت نفطية لشركة أرامكو السعودية في 14 سبتمبر الماضي، فيما يتعارض ذلك مع ما أعلنه الحوثيون عن مسؤوليتهم عن الهجوم، ونفي إيران أي علاقة لها بهذا الهجوم.

وتأتي نتائج هذا التقرير بالتزامن مع تصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، عقب مقتل قاسم سليماني، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، في هجوم أمريكي في بغداد، الأمر الذي دفع إيران إلى الهجوم على قاعدتين أمريكيتين في العراق صباح الأربعاء.