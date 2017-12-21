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الأمم المتحدة الحاضر الغائب في الأزمات والصراعات الدولية

21/12/2017

ماهر ضياء محيي الدين

لا يختلف احد في أن حدة الصراعات الدولية القائمة حاليا وصلت إلى مراحل تنذر بوقوع المحذور والكارثة لم يسلم منها أي شخص وخاصة إذا كانا  طرفي  النزاع هما قطبي العالم وصاحبي اكبر ترسانة نووية

لكن الأهم  هناك من يطرح تساؤل مع وجود اكبر مرجعية دولية في العالم بما تمتاز من ثقل وحجم وأعضائها الذي عددهم 197 دولة لم تستطيع مجابهة هذا النزاع  أو الحد منة

ولكي  نجيب على هذا  التساؤل نجد  أن  الأسباب أو الظروف أو  حتى الدول  التي أنشئت أو ساهمت أو  دعوة إلى  تكوين  هذا  المنظمة  الدولية  ووضعت  دستورها وصادقت عليها  وحددت مفاهيم  وأهداف  المنظمة وميثاقها هم الدول المتخاصمون حاليا ولو أخذنا ثلاثة أمور من ميثاق ألأمم المتحدة   وهي الحد من انتشار  الأسلحة وحقوق الإنسان وحل النزاعات الدولية  والمحافظة على الأمن  والسلم العالمي أما ما يخص الأمر الأولى  نجد من المفارقات إن الدول نفسها هي تتسارع  فيما بينها في زيادة   ترسانتها  العسكرية  بل  طورت  أسلحتها  المختلفة   و حتى المحرمة  منها دوليا وتستخدمها علنا في التهديد و الوعيد وبيعها للدول  ولأغراض و لأسباب مختلفة  بل  ذهبت  إلى  أكثر من  ذلك  من بدعم جماعات مسلحة متطرف  بأسلحة وأجهزة  متطورة  وهو أمر يخالف ما متفق علية دوليا

أما ما يخص حقوق الإنسان  وما أكثر حالاتها  وأصعبها  فلم أجد أشفى جواب  من ثلاث حالات  هما  الأولى   عندما  استخدمت أمريكا الأسلحة  المحرمة   دوليا  في  العراق بعد 2003  واعتراف قادتهم  بذلك  والبعض  منها  لم يستخدم منذ  الحرب العالمية الثانية وتسبب لنا  من  أضرار و أمراض  والثانية  و يتعرض  لها  الشعب السوري من شتى أنواع العذاب  والقتل  والثالثة  القتلى  من أطفال  الشعب  اليمني  تحت  ركام  أنقاض  الأبنية   و البيوت و تحت أ نظار منظمتنا  الدولية و المنظمة عاجز عن فعل أي أمر يذكر

و ما نشهد اليوم من تناحر وصراعات وسياسات عدائية ضد الشعوب  في  صورة مروعة بحيث أصبح البشر لا قيمة  ضمن حسابات الكبار فهم ماضون في  نهجهم العدائي ضد الشعوب  سواء يذبح أو يحرق حيا وغيرها من الشواهد  التي  لا تعد ولا تحصى فأين دور المنظمة في الحفاظ على  الأمن والسلم العالمي ؟

قد تكون هذا التناقضات وغيرها وبنفس ظروف ما قبل الحرب العالمية   الثانية   أو أثناءها التي  اقتضت مبررات  الوضع العالمي  وحدة المنافسة  و الصراعات  إلى إلغاء ما تعرف في ذلك الوقت  بعصبة  الأمم   و أنشاء منظمة  الأمم  المتحدة فيما بعد رغم توسع عملها وزيادة  أعضاءها  نجدها  فشلت  في مهامها  في  أدارة الأزمات  والصراعات  الدولية و ودورها  ينحصر في عقد جلسة طارئة و إصدار بيانات تدين بيها  أو دعوات للحور و إذ أريد إصدار قرار لا  يتناسب  مع  سياسية الكبار  ومصالحهم فحق الفيتو موجود و معاناة الشعوب مستمرة و بدون  ناصر أو معين

لذا  من الأفضل   أعادة  النظر  في ميثاقها  أو إلغاءها و أنشاء مؤسسة جديدة دولية ثلاثة   يكون   دورها  أفضل  من  السابقتين    لآن  الحالية  غائبة   عن  الأزمات والصراعات وحاضرة عندما يقتضى أمر ينسجم  مع رغبة  الأطراف العظمى 0

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