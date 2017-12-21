الأمم المتحدة الحاضر الغائب في الأزمات والصراعات الدولية

ماهر ضياء محيي الدين

لا يختلف احد في أن حدة الصراعات الدولية القائمة حاليا وصلت إلى مراحل تنذر بوقوع المحذور والكارثة لم يسلم منها أي شخص وخاصة إذا كانا طرفي النزاع هما قطبي العالم وصاحبي اكبر ترسانة نووية

لكن الأهم هناك من يطرح تساؤل مع وجود اكبر مرجعية دولية في العالم بما تمتاز من ثقل وحجم وأعضائها الذي عددهم 197 دولة لم تستطيع مجابهة هذا النزاع أو الحد منة

ولكي نجيب على هذا التساؤل نجد أن الأسباب أو الظروف أو حتى الدول التي أنشئت أو ساهمت أو دعوة إلى تكوين هذا المنظمة الدولية ووضعت دستورها وصادقت عليها وحددت مفاهيم وأهداف المنظمة وميثاقها هم الدول المتخاصمون حاليا ولو أخذنا ثلاثة أمور من ميثاق ألأمم المتحدة وهي الحد من انتشار الأسلحة وحقوق الإنسان وحل النزاعات الدولية والمحافظة على الأمن والسلم العالمي أما ما يخص الأمر الأولى نجد من المفارقات إن الدول نفسها هي تتسارع فيما بينها في زيادة ترسانتها العسكرية بل طورت أسلحتها المختلفة و حتى المحرمة منها دوليا وتستخدمها علنا في التهديد و الوعيد وبيعها للدول ولأغراض و لأسباب مختلفة بل ذهبت إلى أكثر من ذلك من بدعم جماعات مسلحة متطرف بأسلحة وأجهزة متطورة وهو أمر يخالف ما متفق علية دوليا

أما ما يخص حقوق الإنسان وما أكثر حالاتها وأصعبها فلم أجد أشفى جواب من ثلاث حالات هما الأولى عندما استخدمت أمريكا الأسلحة المحرمة دوليا في العراق بعد 2003 واعتراف قادتهم بذلك والبعض منها لم يستخدم منذ الحرب العالمية الثانية وتسبب لنا من أضرار و أمراض والثانية و يتعرض لها الشعب السوري من شتى أنواع العذاب والقتل والثالثة القتلى من أطفال الشعب اليمني تحت ركام أنقاض الأبنية و البيوت و تحت أ نظار منظمتنا الدولية و المنظمة عاجز عن فعل أي أمر يذكر

و ما نشهد اليوم من تناحر وصراعات وسياسات عدائية ضد الشعوب في صورة مروعة بحيث أصبح البشر لا قيمة ضمن حسابات الكبار فهم ماضون في نهجهم العدائي ضد الشعوب سواء يذبح أو يحرق حيا وغيرها من الشواهد التي لا تعد ولا تحصى فأين دور المنظمة في الحفاظ على الأمن والسلم العالمي ؟

قد تكون هذا التناقضات وغيرها وبنفس ظروف ما قبل الحرب العالمية الثانية أو أثناءها التي اقتضت مبررات الوضع العالمي وحدة المنافسة و الصراعات إلى إلغاء ما تعرف في ذلك الوقت بعصبة الأمم و أنشاء منظمة الأمم المتحدة فيما بعد رغم توسع عملها وزيادة أعضاءها نجدها فشلت في مهامها في أدارة الأزمات والصراعات الدولية و ودورها ينحصر في عقد جلسة طارئة و إصدار بيانات تدين بيها أو دعوات للحور و إذ أريد إصدار قرار لا يتناسب مع سياسية الكبار ومصالحهم فحق الفيتو موجود و معاناة الشعوب مستمرة و بدون ناصر أو معين

لذا من الأفضل أعادة النظر في ميثاقها أو إلغاءها و أنشاء مؤسسة جديدة دولية ثلاثة يكون دورها أفضل من السابقتين لآن الحالية غائبة عن الأزمات والصراعات وحاضرة عندما يقتضى أمر ينسجم مع رغبة الأطراف العظمى 0