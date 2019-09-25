(الأكاديمية العليا للأمن الوطني العراقي)..صرح أمني مطلوب إقامته!!

حامد شهاب

في ظل التطورات التقنية الدولية المتسارعة التي تستخدم في مواجهة حملات الحرب النفسية الحديثة، وخطورة حجم التحديات التي تواجه دول العراق والمنطقة، والارهاب والتحديات الأمنية المتعددة الأوجه، التي تعصف بدولها وأنظمتها وشعوبها، يكون من دواعي المسؤولية الوطنية والأمنية العليا ، إنشاء (صرح أمني كبير) ، يمكن أن يطلق عليه (الأكاديمية العليا للأمن الوطني العراقي) ، وهي مهمة تتطلبها تعقيدات الوضع الأمني العراقي، والتخصصات التقنية والاعلامية وطبيعة المهام المناطة بالمراكز البحثية المتخصصة بالأمن الوطني والقومي ، من أجل مواكبة تطورات علوم الحرب النفسية المتسارعة الخطى، من جهة ومشكلات تعدد الجهات الأمنية التي تتابع قضايا الأمن الوطني داخل العراق ، وهي غير قادرة بهذه الامكانات المتواضعة ان تواكب التطورات الخطيرة والمتسارعة في قضايا الأمن الوطني ، وما حصل فيها من تقنيات وأجهزة ومتطلبات عصرية ودولية ، ولم تعد الصيغ الكلاسيكية القديمة بإمكاناتها التقليدية المحدودة أن تواكب تلك التطورات ، إن لم تكن أحيانا تقف (عقبة) بوجه خلق كوادر متطورة تمتلك سلاح الخبرات الميدانية والعملية في مجالات الحرب النفسية الحديثة ووسائل المتابعة والرصد وشؤون التحليل المعمق للظواهر والسلوك البشري.

وهناك من الكوادر الأمنية والأكاديمية العراقية من هي مؤهلة لتولي منصب (عميد) تلك الأكاديمية ، ومنهم اللواء الدكتور سعد معن مدير العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية والناطق بإسم قيادة عمليات بغداد ، كون الرجل يمتلك مهارات ومؤهلات في الاختصاصات الاعلامية والأمنية والعسكرية، ولفترات طويلة قضاها في وزارة الداخلية والمهام المتعددة التي تقلدها ، إضافة الى كونه يحمل رتبة رفيعة وهي (لواء) ، تؤهله لتسنم منصب رفيع كهذا، وهو (عميد الأكاديمية العليا للأمن الوطني) بشهادة كل المختصين في الشأن الإعلامي والأمني، ويمكن الاستفادة من خبرات آخرين في مناصب معاون العميد ورؤساء أقسام الأكاديمية وفي تخصصاتها الادارية والأمنية، وتكون رافدا مهما يرفد جميع الاجهزة الأمنية بما تحتاجه من كوادر متمرسة، بعد ان خبرت الأساليب الحديثة للحرب النفسية وطبيعة التطورات الهائلة في ميادين الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي التي راحت تمثل إحدى بؤر الارهاب الفكري والتحدي الأكبر للاجهزة الأمنية في العصر الحديث.

وإقامة أكاديمية عليا للأمن الوطني، تختلف كليا عن المهام التي تقوم بها جهات أمنية أو معاهد أمنية ، أقيمت منذ فترة، أو كانت موجودة سابقا ، ومهام الأكاديمية الجديدة اكثر تطورا ، وموادها تختلف اختلافا جذريا عما يدرس حاليا من مواد ومناهج ومضامين كتب ودراسات كلاسيكية.

وهي أي (ألاكاديمية العليا للأمن الوطني العراقي) ، بإمكانها أن تقبل خريجي كليات ، تقترب من اختصاصاتها كالاعلام وعلم النفس والقانون والسياسة واللغات ، من حملة البكالوريوس ، ومن ضباط يحملون البكاريوس داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية ، ثم تمنحهم شهادة (دبلوم عالي) أو (ماجستير) ومن ثم (الدكتوراه) ،ويمكن الاستعانة بأساتذة مختصين من كليات الاعلام في الجامعات العراقية لهذا الغرض، ومن خبرات باحثين ومحللين سياسيين وأمنيين لهم دراية وخبرات متقدمة في هكذا ميادين مهمة ، تقدم لهم الخبرات الأكاديمية والمعرفية في اختصاصات الامن الوطني المختلفة، والمتعددة المهام والمسؤوليات.

ومن ألاقسام المقترحة لهذه الأكاديمية : (قسم بحوث الاعلام والرأي العام ووسائل الاتصال ) ،(قسم بحوث الحرب النفسية الحديثة) ، (قسم ب%A