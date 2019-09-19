الأكاديمية الالمانية في العراق تطلق برنامجها الإعلامي “من الجنوب”

(المستقلة).. اطلقت الأكاديمية الالمانية في العراق مشروعها التدريبي للصحفيين تحت عنوان “من الجنوب” حيث بدأت اليوم الخميس اول ورشة تدريبية حول “الامن الرقمي” في البصرة والتي ستستمر لمدة ثلاث ايام وبمشاركة 10 صحفيين من مختلف المحافظات.

وقال الباحث في الاكاديمية الالمانية ياسر اسماعيل ان المشروع المقدم يتضمن 12 ورشة عمل في مختلف المواضيع والفنون الصحفية منها “الاستقصاء، العثور على الموضوعات الصحفية، الاجناس الصحفية، الامان الصحفي، الصحافة المراعية لحساسيات النزاع، الصحافة البناءة”

واضاف ان الاكاديمية تهدف الى تعزيز وسائل الاعلام في المشهد الاعلامي المحلي لتغدو احترافية وتعددية ومستدامة، وتستعين الاكاديمية بخبراء محليين ودولين لتحقيق هدفها.

واشار المدرب بسام نزار الى اهمية امن المعلومات بقدر ما يتعلق بالعمل الصحفي واحتياجات هذه الفئة من التعرف على مبادء والطرق والبرامج والادوات التي توفر لهم الحماية اثناء عملهم الصحفي اليومي.

من جانبه اشارت المشاركة من محافظة الناصرية حميدة مكي ان معرفة الادوات التي تحمي البيانات الخاصة بالصحفيين مهمة جداً للحفاظ على جهد عمل الصحفي وخصوصاً اذا كان العمل يتعلق ببيانات مهمة تكشف مواضيع حساسة.

يذكر ان الاكاديمية الالمانية تعمل في العراق منذ 2011 على تطوير وسائل الاعلام المختلفة من خلال تقديم خدماتها من استشارات اعلامية وتدريب.