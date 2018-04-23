الأغنية الرسمية لكأس العالم 2018 …بلهجات الفرق العربية

(المستقلة)..أدى المطرب الأميركي ذو الأصول الهايتية جيسون ديرولو أغنية “Colors” الأغنية الرسمية لكأس العالم 2018، برفقة عدد من المغنين العرب بلهجات بلادهم التي تأهلت للعرس الكروي المقرر صيف العام الحالي في روسيا.

وجاءت الأغنية باللهجة المصرية في أداء ثنائي مشترك “دويتو”، جمع ديرولو والمغني المصري تامر حسني.

كما جاءت الأغنية باللهجة السعودية بأداء مشترك جمع ديرولو وأسيل عمران المغنية والممثلة السعودية.

وأدى المغني المغربي الدوزي برفقة ديرولو الأغنية باللهجة المغربية.

كما حضرت الأغنية باللهجة التونسية بأداء من المغني سي لمهف برفقة ديرولو.