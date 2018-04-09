الأعلاميات والمفوضية يعلنان نتائج استطلاع ترشيح المراة للانتخابات

(المستقلة)..نظم منتدى الاعلاميات العراقيات وبالتعاون مع المفوضية المستقلة للانتخابات موتمرا صحفيا، امس الاحد ، بشان اطلاق نتائج استطلاع راي الناخبات والناخبين في ترشيح المراة للانتخابات، والعوامل الموثرة في الفوز بانتخابات مجلس النواب.

وحضر المؤتمر عضو مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات ومسؤول فريق الجندر معتمد الموسوي، ومدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية محمد التميم، اضافة الى مجموعة من النواب والمهتمين من المنظمات والاكاديمين والاعلاميين .

المؤتمر الذي اداره الصحفي محمد اسماعيل، تضمن عرض نتائج الاستطلاع من قبل منسقة منتدى الاعلاميات الانسة اسراء طارق، التي اوضحت ان الاستطلاع الذي اعده مجموعة باحثين ومستطلعين ومتخصصين، لاكثر من تسعة اشهر تضمن 21 سؤالا وزعت من قبل المستطلعين على 610 فردا من ست محافظات هي (بغداد، والبصرة، وكركوك، وديالى، وذي قار، والانبار).

وكانت ابرز النتائج هي :57% ابدوا استعدادهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة ، 55% يفضلون ترشيح الرجال مقابل ، 56% يؤثر الاستقلال المادي عل ترشح المراة للانتخابات، مواقع التواصل الاجتماعي اكثرها تاثيرا في التثقيف الانتخابي للمراة ، فرصة المرأة اكبر للفوز في الانتخابات 32% المرأة البارزة في المجتمع المدني ، مقابل نسبة 23% للمرأة التي لها منصب وظيفي و 19% للمرأة ذات المظهر الجذاب، مقابل نسبة 26% للمرأة قريبة احد السياسيين، 55%يوافق الرجل ان يدير الحملة الانتخابية لزوجته او أخته أو أمه او ابنته ، 56% المجتمعات المدنية اكثر دعما لترشح المراة.

من جانبها اشارت رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات نبراس المعموري الى ان تحليل الاستطلاع بعد ربط المتغيرات اظهر ان هناك وعيا مجتمعيا لدى عينة الاستطلاع باهمية مشاركتهم في الانتخابات .

واضافت كما اظهر الاستطلاع شيوع مفاهيم العشائرية في الاختيار، كما طورت العينة اعتقادا جازما بان رجال الدين بما يمثلونه من مرجعيات إسلامية لا يحبذون فوز المرأة في الانتخابات الا بنسبة ضئيلة وهي 6%.

وذكرت المعموري ان مستوى اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻳؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ فكلما ضعف التعليم يوفر قاعدة أﻗوى ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣرﺷﺢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺷﺎﺋري وديني ، فيما اكد ثلثا المبحوثين دعم منظمات المجتمع المدني والنقابات للمرأة في الانتخابات بنفس مستوى دعمها للرجل المرشح مع ظهور نسبة الثلث وهي من النساء المبحوثات يطالبن بدور اكبر للمنظمات .

واضافت كما اظهر الاستطلاع عدم مواكبة الاعلام لقضايا المراة حيث لم تتجاوز المتوسط بل كادت تقترب من الضعيف وهذا يعكس دور الاعلام السلبي في التعاطي مع المرأة.

فيما تم تفضيل الجانب الموضوعي في تحليلات الاختيار، حيث يفضل قرابة 55% من المبحوثين عاملي الكفاءة العلمية والإدارية للمراة المرشحة عن غيرها من المؤهلات

واوضحت المعموري انه رغم كل الملاحظات التي سجلها المراقبون على اداء المراة البرلمانية لكن الاستطلاع عكس نسبة 72% ان ادائها كان مرضيا ويعزى ذلك الى تفوق مجموعة نساء برلمانيات بتقدمهن منصات الاستجواب .

وقالت ان اجابة المبحوثين حسب المحافظات اظهرت تراجع مدينة بغداد مدنيا وثقافيا، وتفوق النزعة العشائرية في اغلب مدن العينة، كما عكست النتائج تقدم البصرة بجانبها الثقافي والمدني من خلال دعمها للمراة المرشحة في الاجابات وهذا يعطي انطباعا مفاده ان نزعة تغيير الواقع هي اكبر لدى المجتمع البصري.

وبعد عرض النتائج وتحليل الاستطلاع عبر عضو مجلس مفوضية الانتخابات معتمد الموسوي عن شكره وتقديره للجهد المبذول من منتدى الاعلاميات وفريق العمل الذي زاد على 25 شخصية من النساء والرجال، مشيرا الى ان المفوضية وبالذات فريق الجندر ستعتمد نتائج الاستطلاع وتجعلها خريطة طريق مستقبلي، عبر تبني التوصيات الخاصة بها التي خرج بها الاستطلاع ومن ابرزها تدريب المرشحات على الظهور الاعلامي وفرض عقوبات على كل من يسئ لصور المرشحات اثناء الحملة الانتخابية اضافة الى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لغرض التثقيف على دعم المراة المرشحة.

وأوضح الموسوي اجراءات المفوضية لا سيما ما يتعلق ببيانات المرشحين والناخبين واجهزة العد والفرز .

من جانبه علق محمد التميم مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية على الاستطلاع والنتائج المهمة التي خرج بها، مشيرا الى الدور الذي يقوم به منتدى الاعلاميات على صعيد الرداسات والمناصرة الاعلامية موكدا دعما المطلق لما جاء في الاستطلاع.

واختتم المؤتمر الصحفي بقراءة التوصيات الختامية للاستطلاع من قبل عضو المنتدى السيدة حذام يوسف والمستشارة القانونية بشرى العبيدي .