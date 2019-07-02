الأعرجي: قرار دمج الحشد الشعبيّ بالمؤسّسة الأمنيّة خطوة لإعادة بناء الدولة

(المستقلة) … اكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الثلاثاء، ان قرار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي دمج فصائل الحشد الشعبيّ بالمؤسّسة الأمنيّة خطوة صحيحة لإعادة بناء الدولة العراقيّة.

وقال الاعرجي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان “القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء بدمج فصائل الحشد الشعبيّ بالمؤسّسة الأمنيّة وإلغاء مسمياتها وغلق مقراتها، خطوة صحيحة في طريق إعادة بناء الدولة العراقيّة”.

واضاف انه “على جميع هذه الفصائل التعاون لتسهيل تطبيق هذا القرار الذي يَصْب في مصلحتها من خلال حفظ حقوقها وإبعاد التُّهم التي يحاول البعض إلصاقها بها بعدما كانت أحد الأسباب المهمة في القضاء على قوى الإرهاب وتحرير المدن المغتصبة”، مبينا انها “فرصةٌ في ذات الوقت لإبعاد بعض الدخلاء على هذه المؤسّسة من الذين أساءوا إليها”.

وتابع اننا “نتمنى من القائد العام للقوات المسلحة أن يُصدر تعليمات أكثر تفصيلاً تساعد على تنفيذ الأمر بالسرعة الممكنة وتُسهِّل تنفيذه بصورةٍ عادلة، وبعكسه سنكون أمام أمر لا قيمة عملية له”.