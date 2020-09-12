الأسبوع المقبل .. نانسي عجرم في حفلة على “تيك توك”

المستقلة.. اعلنت النجمة نانسي عجرم عن الموعد الجديد لحفلها الأونلاين عبر تطبيق “تيك توك”، والذي كان قد تم تأجيل عرضه بسبب الأوضاع التي حلّت في لبنان.

وستطلّ نانسي عجرم على جمهورها مساء 18 أيلول الجاري من موقع خاص بالعاصمة بيروت، دون حضور مباشر من قبل الجماهير، الذين سيتمكنون من مشاهدة الحفل من خلال بثّ حصري على تطبيق تيك توك”، وتقدّم الفنانة فيه عددًا من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة.

وكانت نانسي عجرم قد انضمت مؤخرًا إلى “تيك توك” بعد إصرار كبير من ابنتيها، ونشرت بعدها الفيديو الأوّل لها على التطبيق معهما وسرعان ما تحوّل إلى واحدًا من أكثر الفيديوهات المتداولة على منصّات التواصل الإلكتروني حاصدًا ملايين المشاهدات في وقت قصير جدًا.