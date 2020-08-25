(المستقلة).. ذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيزور زيارة بغداد الأسبوع المقبل.

وأشارت المصادر في تصريحات صحفية الى أن ماكرون سيبحث مع المسؤولين اعراقيين عدد من القضايا المشتركة والتي تخص المنطقة.

وتأتي زيارة ماكرون وسط حراك دبلوماسي واضح لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الذي اشترك اليوم الثلاثلااء في قمة ثلاثية عقدت بالعاصمة الأردنية جمعته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يأتي هذا عقب زيارته اللولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي سبقتها زيارة الى طهران ولقائه المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي إضافة الى رئيس الجمهورية الإيرانية .

ومن المقرر ان يزور الكاظمي أيضا المملكة العربية السعودية والتي سبق ان تأجلت بسبب دخول الملك سلمان للمستشفى بشكل عاجل.