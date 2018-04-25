الأسبان يمنحون محمد صلاح الكرة الذهبية

(المستقلة)..منح استطلاع رأي لصحيفة “ماركا “الإسباني النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، جائزة الكرة الذهبية لهذا الموسم.

وسجل صلاح 43 هدفاً في 47 مباراة، وقاد الريدز للفوز على روما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 5-2.

ونشرت الصحيفة تقريراً حول الدولي المصري وتساءلت إن كان قادراً على إنهاء سيطرة كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، وليونيل ميسي، هداف برشلونة، على الكرة الذهبية هذا الموسم.

وشارك في استطلاع الرأي أكثر من 25 ألف قارىء، أكد 64% منهم أحقية صلاح بالتتويج بالجائزة.

فيما اختلف محررو الصحيفة بشأن أحقية النجم المصري، بين من يرى أنّ مستواه لم يصل بعد إلى رونالدو وميسي، ولو فشل المصري في حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول فلن يدخل في منافسة معهما.

فيما رأى البعض أن صلاح يمتلك أرقاماً أفضل من ميسي ورونالدو، إذ أنه سجل 43 هدفاً، فيما أحرز “ليو” 40، و”صاروخ ماديرا” 42.

وتحدث البعض بأن صلاح قد يحصد الكرة الذهبية بحال فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا، وعدم تحقيق رونالدو أو ميسي أي إنجازات مع منتخبي بلديهما في كأس العالم.