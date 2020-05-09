الأزمة البرلمانية : تطلب بإعادة فرض الحظر الشامل لمدة 14 يوما بما فيها العيد

( المستقلة)… طالب النائب مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي بإعادة فرض الحظر الشامل لمدة 14 يوما.

وقال الموسوي في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم السبت انه “يجب العودة الى حظر التجوال الكامل لمدة ١٤ يوما خلالالعشر ايام الاخيرة من شهر رمضان المبارك وايام عيد الفطر المبارك على ان يتم قبلها اكمال توزيع منحة الطواريء الماليةعلى مستحقيها“.

واضاف ان “ذلك جاء بسبب عدم الالتزام بتعليمات الوقاية الصحية والحظر الصحي وزيادة نسب واعداد التلامسوالاختلاط الشديد بين الناس“.

يذكر ان العراق سجل خلال الـ24 ساعة الماضية ٦٠ إصابة ليرتفع مجموع الإصابات الى ٢٦٠٣ والوفيات الى ١٠٤، فيماكانت محموع حالات الشفاء ١٦٦١.( النهاية)