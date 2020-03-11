الأزمات تعيد عبدالمهدي لأدارة مجلس الوزراء

(المستقلة)..ترأس رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ،صباح اليوم الاربعاء، اجتماعا خاصا حول الموازنة العامة وتداعيات انخفاض اسعار النفط العالمية ومواجهة فايروس كورونا ، ولتشخيص الحالة الاقتصادية الراهنة وكيفية تخفيف الأعباء على الموازنة وتنشيط حركة الاقتصاد .

ووجه عبد المهدي بسلسلة من الاجراءات لتخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد والمواطن ، مؤكدا ثقته بقدرة العراق على تجاوز التحديات والبناء على النجاحات الاقتصادية والصحية المتحققة.

المزيد من الاخبار

مستجدات كورونا حول العالم ..

الامارات تدعم السعودية لمواجهة روسيا في “حرب الأسعار”

وجرت مناقشة القضايا الأساسية المشار اليها وصلاحيات الحكومة الحالية بخصوص قانون الموازنة كونها حكومة تصريف أمور يومية .

وحضر الاجتماع وزراء المالية والنفط والتخطيط ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوكلاء والمستشارين والخبراء الاقتصاديين .

التعليقات مغلقة.

كورونا الان! تابع اخر الاحداث والاخبار حول فيروس كورونااقرأ المزيد ...
+ +