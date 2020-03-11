الأزمات تعيد عبدالمهدي لأدارة مجلس الوزراء
(المستقلة)..ترأس رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ،صباح اليوم الاربعاء، اجتماعا خاصا حول الموازنة العامة وتداعيات انخفاض اسعار النفط العالمية ومواجهة فايروس كورونا ، ولتشخيص الحالة الاقتصادية الراهنة وكيفية تخفيف الأعباء على الموازنة وتنشيط حركة الاقتصاد .
ووجه عبد المهدي بسلسلة من الاجراءات لتخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد والمواطن ، مؤكدا ثقته بقدرة العراق على تجاوز التحديات والبناء على النجاحات الاقتصادية والصحية المتحققة.
وجرت مناقشة القضايا الأساسية المشار اليها وصلاحيات الحكومة الحالية بخصوص قانون الموازنة كونها حكومة تصريف أمور يومية .
وحضر الاجتماع وزراء المالية والنفط والتخطيط ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوكلاء والمستشارين والخبراء الاقتصاديين .
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