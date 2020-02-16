الأرقام تؤكد.. لا خوف على يوفنتوس في غياب رونالدو

(المستقلة) – حسام الدين جمال – قرر ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، استبعاد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، من قائمة الفريق لمواجهة بريشيا، مساء الأحد، في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

ويرغب ساري في ادخار جهود نجمه المخضرم صاحب الـ35 عاما، بعد خوض مباراة قوية أمام ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، الخميس الماضي، وقبل لعب عدة مباريات مهمة في عدة بطولات.

العنصر الأكثر أهمية:

رونالدو شارك في 29 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم بمختلف المسابقات هذا الموسم، ساهم خلالها بـ27 هدفا بعدما سجل 24 وصنع 3، ما يجعله اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف مع «البيانكونيري» في الموسم الحالي.

ويأتي الأرجنتيني باولو ديبالا في المركز الثاني بين أكثر اللاعبين المساهمين بالأهداف مع اليوفي هذا الموسم، بتسجيله 11 هدفا وصناعة مثلها، خلال 33 مباراة.

لا أزمة في غياب رونالدو:

رغم الإضافة الكبيرة التي يقدمها رونالدو ليوفنتوس، إلا أن أرقام الفريق هذا الموسم تؤكد أنه لا يعاني من مشاكل في غياب نجمه البرتغالي.

وخاض يوفنتوس 4 مباريات هذا الموسم بدون رونالدو لم يخسر في أي منها، حيث فاز في 3 وتعادل مرة واحدة، وسجل 10 أهداف.

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الطريف أن واحدة من المباريات الـ4 التي غاب فيها رونالدو كانت أمام بريشيا أيضا، وذلك في الدور الأول من الدوري الإيطالي، وانتهت بفوز اليوفي 2-1.

الثنائي الأرجنتيني في الموعد:

في 3 من المباريات الـ4 التي غاب عنها رونالدو هذا الموسم، دفع ساري بالثنائي الأرجنتيني باولو ديبالا وجونزالو هيجوايين في مركز قلب الهجوم، وخلفهم صانع ألعاب وحيد، إما فيدريكو برنارديسكي أو آرون رامسي.

وفي اللقاء الرابع، وكان أمام أودينيزي بكأس إيطاليا، اعتمد ساري على 3 لاعبين في الخط الأمامي، بوجود هيجوايين كرأس حربة، وديبالا ودوجلاس كوستا في الجناحين الأيمن والأيسر.

وسجل ديبالا 4 وهيجوايين 3، من إجمالي 10 أهداف أحرزها فريق «السيدة العجوز» في غياب رونالدو هذا الموسم.