“الأرصاد الجوية” تحذر من الرياح والضباب في هذه الايام

المستقلة … تشير توقعات الارصاد الجوية، الى حدوث ازدياد في سرعة الرياح، اليوم الثلاثاء، بعدة مدن في العراق، مقرون بارتفاع في نشاط الضباب.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية، في منشور على فيسبوك انه “من المتوقع استقرار الرياح على الاتجاه الجنوبي الشرقي، خفيفة الى معتدلة في اغلب المدن، مصحوبة بنشاط في عدة اماكن”.

وأضاف “سيكون النشاط عالياً، خصوصا في بغداد والموصل وصلاح الدين ومدن الفرات الاوسط وبادية الجنوب، لتصل الى ما بين 50-60 كم في الساعة”.

واشار عطية الى “ظهور سحب عالية ومتوسطة في اغلب المدن، وسحب واطئة شمال نينوى ودهوك، مع فرص لتساقط أمطار خفيفة”.

وحذر عطية “من تشكل الضباب الكثيف في ميسان وواسط وشمال البصرة وشرق العاصمة وجنوب ديالى”.

ونوه الى ان “يوم غد الاربعاء، سيشهد استمرار نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية لتشمل اغلب المدن”، محذراً من ان “العاصمة بغداد وصلاح الدين وجنوب نينوى وديالى وشمال واسط ومناطق من الفرات الاوسط ستشهد رياحاً نشطة تصل الى 80 كم/ ساعة، وربما يمتد نشاط الرياح لمدن الجنوب خلال الليل”.

ولفت الى ان “التوقعات تشير الى زيادة احتمالية هطول امطار خفيفة رعدية شمال نينوى ووسطها ودهوك صباحا، تمتد خلال ساعات النهار او المساء لتشمل كافة مدن الشمال بشدة خفيفة ومتفرقة وكذلك صلاح الدين وديالى، وكذلك تشمل العاصمة بغداد وكربلاء وبابل والنجف والديوانية، وتمتد فرص الامطار في وقت متأخر من ليل الاربعاء نحو ميسان والبصرة”، مردفا ان “الامطار عموما تكون خفيفة الشدة”.

واوضح ان “الامطار ستكون غزيرة في بعض الاماكن في مدن شمال البلاد يوم الاربعاء وتحديداً اربيل ودهوك، اما فرص الانبار وجنوب غرب البلاد من الامطار خلال يومي الثلاثاء والاربعاء فتبدو ضعيفة، علماً ان الحالة الجوية وعدم الاستقرار تستمر يوم الخميس ايضاً مصحوبة بالغزارة في مدن الشمال، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يبدأ يوم الاربعاء والايام التالية”.