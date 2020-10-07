الأردن يعلن عن تطبيق الحظر الشامل نهاية كل اسبوع وحتى إشعار آخر

الأردن يعلن عن تطبيق الحظر الشامل نهاية كل اسبوع وحتى إشعار آخر

المستقلة / عمّان … تواجه المملكة الأردنية الهاشمية منذ الشهر الماضي ارتفاعاً متزايداً بمعدل الاصابات اليومية بكوفيد 19.

حيث بدأت وزارة الصحة الأردنية تسجل عدد اصابات وصل الى قرابة 1800 اصابة يومية وهو ما يعتبر المعدل الأعلى الذي تسجله المملكة منذ بدء الجائحة.

كما ان الحكومة الأردنية وبالتعاون مع خلية إدارة الأزمة المتعلقة بكوفيد 19 بدات باتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها ان تقلل المخالطة بين المواطنين والتعرض للإصابة بالفيروس.

ومن هذه الخطوات هو إعلان المملكة الأردنية الهاشمية عن بدء تطبيق الحظر الشامل بدأ من يوم الجمعة المقبلة وحتى نهاية يوم السبت وبشكل مستمر وحتى إشعار اخر.

وفي لقاء متلفز مع العميد مازن الفراية نائب المركز الوطني للامن وإدارة الازمات على احد القنوات الأردنية المحلية قال بأن ” هذا القرار جاء بناء على التطوير الوبائي في المملكة بسبب زيادة عدد الإصابات بشكل كبير، واضاف ان مناطق وسط العاصمة تعاني من زيادة كبيرة في تسجيل عدد الإصابات اليومية.

و ذكر الفراية بأن الحظر سيتم تطبيق كل يوم جمعة و سبت وحتى اشعار اخر و قد يستمر اشهر او اقل بحسب الوضع الوبائي في البلاد.