الأردن يعلن حظر التجول في مارس 20, 2020 أشترك و تابع الاخبار العاجلة على تطبيق تيليجرام المستقلة /أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أمر الدفاع رقم 2، والمتضمن حظر التجول في جميع مناطق المملكة اعتبارا من الساعة السابعة من صباح السبت. ويعاقب كل من يخالف الأمر، بالحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد. يتبع شارك الخبر WhatsAppTelegramViberFacebookTwitter التعليقات مغلقة. الان! تابع اخر الاحداث والاخبار حول فيروس كورونااقرأ المزيد ... + + كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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