الأردن يعلن حظر التجول

المستقلة /أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أمر الدفاع رقم 2، والمتضمن حظر التجول في جميع مناطق المملكة اعتبارا من الساعة السابعة من صباح السبت.

ويعاقب كل من يخالف الأمر، بالحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد.

يتبع