الأردن يعلن تأييده للكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

( المستقلة)…. أعلنت الحكومة الأردنية تأييدها لرئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وعبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي عن ترحيب الأردن بتكليف الرئيس العراقي برهم صالح، مصطفى الكاظمي تشكيل حكومة جديدة، وتمنياته له النجاح في مهامه وبما يلبي طموحات الشعب العراقي ويحمي مصالح العراق وسيادته ويعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي ومسيرة إعادة البناء.

وقال الصفدي إن تجاوز العراق لكل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية ضرورة لاستقرار المنطقة، وأن الاردن وبتوجيه من عاهلها تقف بالمطلق إلى جانب العراقيين وتساندهم بكل إمكاناتها في مسيرة تثبيت الاستقرار وإعادة البناء وحماية أمن العراق وسيادته ومصالحه.( النهاية)