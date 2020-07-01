الأردن يصدر سندات دولية بـ 1.75 مليار دولار

(المستقلة)..قال الأردن، يوم أمس الثلاثاء، إنه أصدر سندات دولية في شريحتين بقيمة إجمالية 1.75 مليار دولار ستساعده في التغلب على التداعيات الاقتصادية لكوفيد-19، وهو ما يقول خبراء اقتصاديون ومنتقدون إنها سترفع الدين العام إلى مستوى قياسي عند 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت وزارة المالية إن الإصدار يتضمن سندات بقيمة 500 مليون دولار وعائد قدره 4.95% وفترة استحقاق خمس سنوات إضافة إلى سندات بقيمة 1.25 مليار دولار وعائد 5.85% وفترة استحقاق عشر سنوات. وأضافت أن الطلب على الاكتتاب فاق المعروض بأكثر من 6.25 مرة بعد أن اجتذب الإصدار عروضا تزيد قيمتها على 6.25 مليار دولار.

وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن زيادة الطلب عن المعروض “وسعر الفائدة المنخفض نسبيا” للسندات الدولية للأردن هو “دليل على استقرار ماليته العامة”.

وقالت وزارة المالية إن الطلب المرتفع أدى إلى تراجع العائد على السندات الدولية التي طرحت مؤخرا وهو ما يقلل عبء الفائدة.

وأضافت أن معدلات الفائدة أقل بشكل كبير من الإصدار السابق لسندات دولية للأردن في 2017 وإصدارات في الآونة الأخيرة من دول مناظرة ذات تصنيفات مماثلة.

وقال العسعس ان الأموال ستتجه لتغطية سندات دولية يحين موعد استحقاقها في أكتوبر تشرين الأول، قيمتها 1.25 مليار دولار، بالإضافة إلى ضخ سيولة للقطاع الخاص بتسديد متأخرات راكمتها كل من الحكومتين الحالية والسابقة. وتشمل تلك المتأخرات ديونا مستحقة لمستشفيات وشركات للمستحضرات الطبية والطاقة ومقاولين.