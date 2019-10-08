الأردن يتقدم العرب في في مجال العلوم الطبية والصيدلة والصحية

المستقلة / تقدم الأردن على مجمل الدول العربية في مجالي “العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال” و”العلوم الطبية والصيدلة والصحية”، محققاً المرتبة الأولى في المجالين وفق نتائج “معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية “ارسيف Arcif ” الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة المستقلة.

وقال تقرير “ارسيف” الرابع 2019، الذي تصدره قاعدة بيانات “معرفة” للإنتاج والمحتوى العلمي العربي، إن الأردن تصدّر مجال العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال، بالمجلة الأردنية في إدارة الأعمال؛ وتصدر العلوم الطبية والصيدلة والصحية، بالمجلة العربية للطب النفسي”.

وحصل الأردن ضمن مؤشر معامل تأثير “ارسيف ” العام ، في تقريره للعام الحالي 2019، والذي نجح في الحصول عليه (499) مجلة علمية فقط من أكثر من (4300) عنوان مجلة علمية أو بحثية في العالم العربي ، على المرتبة الثانية عربياً، بالمجلة الأردنية في إدارة الأعمال( الجامعة الأردنية)، والمرتبة الثالثة بالمجلة الأردنية في العلوم التربوية (جامعة اليرموك).

وبين التقرير، الذي أُعلنت نتائجه من الجامعة الأمريكية في العاصمة اللبنانية على هامش ملتقى “مؤشرات الإنتاج والبحث العلمي العربي والعالمي في التحولات الرقمية للتعليم الجامعي العربي”، أن “الأردن احتل في المجالين المرتبة الأولى، متفوقاً على مجمل إنتاج الدول العربية في هذين العلمين.

ويُعتبـر معامـل “ارسيف”، الذي بُدء العمـل علـى تأسـيسه في ديسـمبر 2013، أداة منهجيـة لقياس الأهمية النسبية للمجلات العلمية ومقارنتها في مجال حقلها المعرفي، ويستخرج وفـق معـادلات معيارية صارمة تستند لمقاييـس عالمية.

ولحق بالأردن، وفق تقرير “ارسيف”، في مجال العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال الجزائر، التي جاءت ثانياً، ليعود الأردن في المرتبة الثالثة بالمجلة الأردنية للعلوم الاقتصادية، ويتبعه العراق رابعاً، ومن ثم الجزائر مجدداً.

وفي مجال العلوم الطبية والصيدلة والصحية، لحقت العراق بالأردن لتحل ثانياً، فيما جاءت الجزائر والسودان ثالثاً ورابعاً على التوالي.

ونافس الأردن، بمؤسساته الأكاديمية والبحثية، الدول العربية الكبرى على مؤشر عدد مرات الاستشهاد بمنتجه العلمي، ليحقق – بعد أن اختطفت جامعة بغداد (العراق) المرتبة الأولى بـ 1274 استشهاداً – المراتب الثانية والثالثة والرابعة، عبر جامعة اليرموك (597 استشهاداً) وجامعة البلقاء التطبيقية (522 استشهاداً) والجامعة الأردنية (484 استشهاداً) على التوالي، فيما جاءت الجزائر بجامعة قاصدي مرباح ورقلة خامساً بـ 421 استشهاداً.

واختطف الأردن مرتبتين في مجال التربية والتعليم، إذ حلت المجلة الأردنية في العلوم التربوية ثانياً عربياً ومجلة دراسات العلوم التربوية رابعاً، فيما كانت المرتبة الأولى من نصيب اليمن، واستحوذت فلسطين على المرتبتين الثالثة والخامسة في التصنيف عينه.

وعلى صعيد عدد المؤلفين، حل الأردن ثالثاً بـ 1228 مؤلفاً، بعد أن حلت العراق بـ 3262 مؤلفاً والجزائر بـ 1509 مؤلفين في المرتبتين الأولى الثانية على التوالي، لتأتي السعودية ومصر رابعاً وخامساً بـ 962 مؤلفاً و755 مؤلفا.

ونال الأردن المرتبة الرابعة، في مجال الآداب، بمجلة البلقاء للبحوث والدراسات، لتستحوذ السعودية على المرتبة الأولى، والجزائر على المرتبتين الثانية والثالثة.

وحل الأردن خامساً، في مجال العلوم الاجتماعية، بالمجلة الأردنية للعلوم الاجتماعية، فيما كانت المرتبة الأولى من نصيب الكويت، والثانية للسعودية، والثالثة للجزائر، وجاءت لبنان رابعة.