الأردن و العراق يبحثان تأثيرات “صفقة القرن” على المنطقة

المستقلة/بحث وزير الخارجية العراقية محمد علي الحكيم ونظيره الأردني أيمن الصفدي، الخميس، تأثيرات “صفقة القرن” على استقرار المنطقة وأهمية خفض التوتر فيها.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه الحكيم مع الصفدي، وفق بيان لوزارة الخارجية العراقية.

وقالت الخارجية العراقية، ان الطرفين “بحثا مستجدات الأوضاع الراهنة، وما أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية بما يسمى صفقة القرن، وتأثيراتها في استقرار المنطقة، ولاسيما على فلسطين، والأردن”.

وأشار البيان، إلى أن “الجانبين تبادلا وجهات النظر حول أهمية خفض التوتر بالمنطقة، والحفاظ على أمنها”.