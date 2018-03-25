الأردن: مدينة العقبة ستكون جزءا من مشروع “نيوم” السعودي

(المستقلة) …. قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ناصر الشريدة، إن الأردن مطلع على الخطة السعودية بشأن مشروع “نيوم”، وإن مدينة العقبة ستكون جزءا من هذا المشروع.

وأوضح الشريدة، في تصريحات خص بها صحيفة الغد الأردنية، أمس السبت، أنه سيتم الإعلان عن كامل تفاصيل تلك الاستثمارات، عقب التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها مع الجانب السعودي.

وأكد على أن: “العقبة ستكون جزءا من هذا المشروع، حيث سيجري تطويرها ضمن استثمارات سعودية أردنية”.

ومشروع “نيوم”، الذي يقام شمال غرب المملكة السعودية، وعلى أراض داخل الحدود المصرية والأردنية، سيوفر العديد من فرص التطوير، بمساحة إجمالية تصل إلى 26500 كيلومتر مربع.

كما يتمتع بعدد من المزايا الفريدة، كالقرب من الأسواق ومسارات التجارة العالمية، حيث يمر بالبحر الأحمر حوالي 10% من حركة التجارة العالمية، ويمكن لـ70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى.

وتم اختيار تسمية “NEOM” للمشروع العملاق الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهي اختصار لكلمتين: الأولى “NEO” التي تعني باللاتينية كلمة “جديد”، والثانية “M”، وتشير إلى الحرف الأول من كلمة “مستقبل” بالعربية، لتصبح التسمية “NEOM” وتعني “المستقبل الجديد”.