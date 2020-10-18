الأردن على موعد مع عطلة رسمية نهاية شهر نوفمبر

الأردن على موعد مع عطلة رسمية نهاية شهر نوفمبر ويصدر رئيس الوزراء بهذه المناسبة، بلاغاً رسميّاً يقضي بتعطيل الوزارات

المستقلة/- يترقب الأردنيون، إعلان حكومة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عن عطلة رسمية، خلال شهر تشرين الأول الحالي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.