الأردن على موعد مع عطلة رسمية نهاية شهر نوفمبر

ويصدر رئيس الوزراء بهذه المناسبة، بلاغاً رسميّاً يقضي بتعطيل الوزارات

المستقلة/- يترقب الأردنيون، إعلان حكومة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عن عطلة رسمية، خلال شهر تشرين الأول الحالي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ويصادف ذكرى المولد النبوي الشريف 12 ربيع اول ، يوم الخميس الموافق الـ 29 تشرين الأول سنة 2020 ميلادية.

وفيما يلي توضيح حول الموعد المتوقع لذكرى المولد النبوي الشريف:

ويصدر رئيس الوزراء بهذه المناسبة، بلاغاً رسميّاً يقضي بتعطيل الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة وجميع  المؤسسات أعمالها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ، ويستثنى البلاغ الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

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