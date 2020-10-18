الأردن على موعد مع عطلة رسمية نهاية شهر نوفمبر
ويصدر رئيس الوزراء بهذه المناسبة، بلاغاً رسميّاً يقضي بتعطيل الوزارات
المستقلة/- يترقب الأردنيون، إعلان حكومة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عن عطلة رسمية، خلال شهر تشرين الأول الحالي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
ويصادف ذكرى المولد النبوي الشريف 12 ربيع اول ، يوم الخميس الموافق الـ 29 تشرين الأول سنة 2020 ميلادية.
وفيما يلي توضيح حول الموعد المتوقع لذكرى المولد النبوي الشريف:
ويصدر رئيس الوزراء بهذه المناسبة، بلاغاً رسميّاً يقضي بتعطيل الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة وجميع المؤسسات أعمالها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ، ويستثنى البلاغ الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
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